مقتل عامل رخام فى مشاجرة بسبب المخدرات بالبساتين

لقي عامل رخام مصرعه، اليوم، في مشاجرة مع اثنين بسبب رفضهما بيعه مخدرات أمام مخزن المقهى الخاص بهما في منطقة البساتين.

ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد المستشفيات باستقبال الشاب “نور”، 23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين أن المجني عليه يدعى “نور.م”، “عامل رخام” 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.