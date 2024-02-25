الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع أعمال البساتين والمشاتل بمزارع محافظة المنيا

أعمال البساتين والمشاتل
أعمال البساتين والمشاتل

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة أعمال ومزارعي البساتين بمحافظة المنيا.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن لجنة من الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تفقدت أعمال البساتين، ومشاتل الخضر والفاكهة بالمحافظة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار عطا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

وأضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضا تفقد الأعمال داخل محطه إنتاج الشتلات لمديرية الزراعة بالمنيا، للوقوف على سير العمل، والإنتاج بها.

وكان المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية نظما ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة القليوبية تحت عنوان "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد" بالتعاون مع كروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث إستهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة القليوبية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريًا. 

وافتتح ورشة العمل كل من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، المهندس عمرو موسى عن كروب لايف مصر، وأشارت عبداللاه  في كلمتها إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير  منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، كم أشارت إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول الفراولة.

-الزراعة تتابع أعمال البساتين والمشاتل بمزارع محافظة

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