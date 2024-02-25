مسلسلات رمضان 2024.. أمين جمال ينتهي من كتابة "مسار إجباري"

انتهى الكاتب والسيناريست أمين جمال، من كتابة حلقات المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” من بطولة عصام عمر وأحمد داش.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده بشكل مكثف للحاق بشهر رمضان المقبل.

وانتهت المخرجة نادين خان من مونتاج الحلقات الأولى من العمل المنتظر أن يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في شهر رمضان المقبل بالتزامن مع تصويره.

قصة وأحداث مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في منطقة شعبية وفيها يحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين، وهما مختلفين تمامًا عن بعض في كل شيء إذ أن أحدهما طالب في واحدة من الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر أخوتهما.

ترصد أحداث المسلسل بعد ذلك كيف أن الأشقاء الاثنين يتورطا في جريمة قتل لفتاة، ما يجعلهما يضطرا للتعاون معًا وذلك بعد أن كانا يرفضا مجرد قبول فكرة أنهما أشقاء لوالد مشترك، ثم بعد ذلك تتصاعد أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتشويقي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور .

ومسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في موسم مسلسلات 2024 معالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وهو من إخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت من خلال حسن وحسين الأخوة غير الأشقاء اللذان يواجهان نفس المصير عقب وفاة والدهم.