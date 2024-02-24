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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل محارب لحسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يواصل النجم حسن الرداد تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “محارب” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

و يخوض حسن الرداد السباق الرمضاني بمسلسل محارب بعد غيابه عن الموسم الماضي. 

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل محارب لحسن الرداد 

ويعرض مسلسل محارب لحسن الرداد ضمن مسلسلات رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

ويواصل حسن الرداد وصناع مسلسل "محارب " تصوير العمل بشكل مكثف يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

و أوشك حسن الرداد بطل مسلسل محارب على الانتهاء من 50 ٪ من مشاهد مسلسل محارب المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لمسلسل محارب لحسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024. 

ولاقي البرومو الدعائي لمسلسل محارب لحسن الرداد رواجا كبيرا بين جمهور السوشيال ميديا حيث تدور أحداث العمل في إطار شعبي وهو اللون الذي يجذب الكثير من الجمهور لمشاهده. 

قصة مسلسل محارب لحسن الرداد 

وتدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي أكشن ومسلسل محارب مكون من 30 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

مسلسلات رمضان 2024 تفاصيل مسلسل محارب لحسن الرداد 

ويحكي مسلسل محارب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه. 

أبطال مسلسل محارب لحسن الرداد 

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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