الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة «محارب» حسن الرداد

حسن الرداد
حسن الرداد

ينافس الفنان حسن الرداد في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسله الجديد محارب المكون من 30 حلقة، بطولة عدد كبير من النجوم.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) يحكى قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، عزيز كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق في أوقات فراغه. 

تتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردا بسبب ثأر قديم.

عزيز يرث الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذى كان المسئول عنه، وجعل والده مطلوبا للقتل. هل سينجح عزيز في الوصول للورثة الكبيرة أم أنه سيكون مهددا بالثأر؟

المسلسل الجديد بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين..حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

مسلسل محارب رمضان القادم 2024 حسن الرداد محارب بطولة حسن الرداد أحمد زاهر

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