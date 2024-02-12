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فن

دراما رمضان 2024| قائمة أبطال مسلسل "محارب" لـ حسن الرداد

جريدة الدستور

يشارك الفنان حسن الرداد في سباق دراما رمضان 2024،  بمسلسل “محارب” للمخرجة شيرين عادل، والذي ينتمي لنوعية المسلسلات الاجتماعية المشوقة والمليئة بالاثارة والأكشن.

أبطال مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد

ويضم مسلسل “محارب” مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب حسن الرداد، وهم  كل من “أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي”.

ومسلسل “محارب” من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

وتدور أحداث المسلسل حول “عزيز” يجسده حسن الرداد، وهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسا، ويحب السيارات ويعمل “ميكانيكي” وسائق في أوقات فراغه، وتتغير حياته بعدما يتوفى والده، مما يضطره إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، وتكشف له والدته سرا كبيرا، كان لوالده ورثة ضخمة في الصعيد، لكنه كان مطاردا بسبب ثأر قديم، ويواجه العديد من التحديات في رحلته للوصول إلى الورثة الكبيرة.

 

آخر أعمال حسن الرداد 

فيلم "بلوموندو" آخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما وحصد ايرادات كبير بشباك التذاكر.

وشاركه في بطولة العمل كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد شيرين عادل رمضان 2024 موسم رمضان 2024 محارب

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