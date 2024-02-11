الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة في عيد الحب

جريدة الدستور

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري، تزامنًا مع عيد الحب.

ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة وهى من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

ويعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند  وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو.

وقدم أحمد سعد مؤخرًا عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص. 

تصدر سعد الترند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع بـ50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

أحمد سعد سبب فرحتي عيد الحب أصالة نصري أصالة ديو غنائي

مواد متعلقة

رمضان 2024: تفاصيل مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني (إنفوجراف)

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة (إنفوجراف)

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي (إنفوجراف)

رمضان 2024.. الصور الأولى لأكرم حسني مع أبنائه في "بابا جه"

رمضان 2024.. المتحدة تطرح برومو "صيد العقارب" لـ غادة عبد الرازق

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن بوستر "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق

رمضان 2024.. watch it نطرح التريلر التشويقي لمسلسل "جودر"

إيناس كامل: "كرارة" نجم كبير واستمتعت بالعمل معه في"بيت الرفاعي"

الأكثر قراءة

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" حيثيات قضية التفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته

“الخارجية”: نتابع قضية اختفاء مريم مجدي في سويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح