"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة في عيد الحب

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري، تزامنًا مع عيد الحب.

ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة وهى من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

ويعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو.

وقدم أحمد سعد مؤخرًا عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص.

تصدر سعد الترند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع بـ50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.