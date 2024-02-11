إيناس كامل: "كرارة" نجم كبير واستمتعت بالعمل معه في"بيت الرفاعي"

أعربت إيناس كامل سعادتها الشديدة، بالتعاون مع النجم أمير كرارة في مسلسل “بيت الرفاعي” المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الشيقة.

وقالت إيناس لـ “الدستور” إنها استمتعت بالعمل مع أمير كراترة، والتي تراه نجم كبير لديه ثقة كبيره في قدراته الفنية ولا يلتفت لغيره ولا يهتم بالمنافسة ويتمنى الخير للجميع، مؤكدة أنه شخص خلوق وجميل على المستوى الشخصي، لافتة أن كواليس العمل مليئة بالبهجة والحب نظرًا لروح التعاون المسيطرة على فريق العمل بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، موضحة أنها متفائلة بنجاح العمل نظرًا لمضمونه واحداثه الشيقة.

و"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أمير كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت إيناس كامل فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى،، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



وقدمت إيناس كامل قبل رمضان الماضى مسلسل الأصلي من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، ولاء الشريف، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد كشك، ميدو ماهر وتأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.