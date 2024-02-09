الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "فراولة"

بوستر مسلسل “فراولة”
بوستر مسلسل “فراولة”

طرحت منصة “watch it” مجموعة من البوسترات المنفردة لابطال مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

"فراولة".. التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

فراولة منصة watch it نيللي كريم رمضان 2024 المتحدة للخدمات الإعلامية موسم رمضان 2024

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