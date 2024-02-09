دراما رمضان 2024.. طرح بوستر مبدأي لمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي، بوستر مبدأي لمسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن قائمة دراما رمضان 2024.

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.