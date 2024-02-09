الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. طرح بوستر مبدأي لمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

الحشاشين
الحشاشين

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي، بوستر مبدأي لمسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن قائمة دراما رمضان 2024.

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال،  سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

دراما رمضان 2024 شركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجى الحشاشين كريم عبد العزيز رمضان 2024

مواد متعلقة

تمثيل وأوبرا وتنس.. شذى تكشف كواليس بدايات حياتها العملية على "الحياة"

رمضان 2024.. "watch it" تكشف ملامح شخصية أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

الأكثر تداولا.. موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الحلقة 21

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطلق بوستر أغنية "حبيتك"

الأحد.. موعد عزاء عمرو رزق الرئيس التنفيذى لراديو ON SPORT FM

أليسيا يانكون وخطيبها ورموز الإسماعيلى ضيوف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

رمضان 2024: watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "إمبراطورية ميم"

رمضان 2024: watch it تكشف عن إطلالة غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس