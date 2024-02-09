الأكثر تداولا.. موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الحلقة 21

يواصل مسلسل وبينا ميعاد 2 نجاحه الجماهيري الكبير، وذلك بعد عرض 20 حلقه من أصل ثلاثون حلقة، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض الحلقة 21، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 21

ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 21، حيث تذاع يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ان تعرض اليوم على منصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في تمام الثامنة مساء عبر قناة dmc، أما الإعادة الأولى لمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.



أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويشارك في مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني نخبة من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، ويخوض بطولته كل من شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وحقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية.