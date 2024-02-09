قصته وأبطاله.. تفاصيل مشاهدة مسلسل حدوتة منسية على CBC وWATCH IT

استطاع مسلسل “حدوتة منسية” الذي يخوض بطولته النجمة سوسن بدر ومجموعة متميزة من النجوم أن يحقق ردود أفعال إيجابية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الفترة الماضية وذلك نظرا لقصة العمل المختلفة.

وتشهد أحداث مسلسل “حدوتة منسية” صراعات مختلفة بين أبطال العمل والذي تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، وانضم "حدوتة منسية" إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يعرض عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية أيام السبت إلى الأربعاء.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حدوتة منسية غدا السبت وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي من البث الأول.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي من البث الأول.

قناة CBC دراما

البث الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم التالي من البث الأول.

قصة مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول امرأة تمتلك مصنع رخام وتجد نفسها في مواقف صعبة وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها وتتوالى الأحداث.

مسلسل حدوتة منسية ينافش خلال أحداثه قضية الصراع على الميراث والعلاقات الأسرية المعقدة ويبرز العمل الضوء على التضحيات التي تقوم بها الأم من أجل أولادها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وجاءت قائمة الأبطال كالتالي: