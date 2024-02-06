الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلامية سوزان حسن تكشف عن مواهبها فى "بالخط العريض".. الجمعة

الاعلامية سوزان حسن
الاعلامية سوزان حسن

في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة على شاشة الحياة، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق.

وتكشف سوزان حسن خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتها المهنية والأسرية، كما تكشف عن أسرار استراحة المذيعات في مبنى ماسبيرو.

وتتطرق رئيسة التليفزيون الأسبق إلى أسباب رفضها أن تصبح نائبة في مجلس النواب، كما تكشف عن رأيها في مذيعات الترند ومقدمي برامج المرأة والرجل.

كما تكشف سوزان حسن عن تفاصيل لقاءاتها التليفزيونية مع نجوم الفن مثل مديحة يسري وعمر الشريف وغيرهم من النجوم.

وتتطرق الإعلامية سوزان حسن إلى مواهبها المختلفة والتي تزيح الستار عنها لأول مرة مثل الرقص والغناء ولعب اليوجا وغيرها من المواهب.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

بالخط العريض سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق إيمان أبو طالب الإعلامية إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض

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