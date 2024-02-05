دراما رمضان 2024.. أحمد عيد يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

يواصل أبطال المسلسل التلفزيوني “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهد وأحداث العمل بقيادة المخرج بيتر ميمي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويشارك النجم أحمد عيد ضمن أبطال مسلسل “الحشاشين” والذي يظهر خلاله بشكل ودور مختلف تمام عن الأدوار التي اعتاد أن يقدمها لجمهوره حيث يبتعد عن الأدوار الكوميدية ويظهر بدور أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الحشاشين.

وأوشك أحمد عيد على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين” والذي انتهى صناعه من تصوير أكثر من 85% من إجمالي مشاهد وحلقات العمل.

ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيًا، ووضع المخرج بيتر ميمي، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، واقترب من إنهاء التصوير كاملا، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم.

وعلمت "الدستور"، أن المخرج بيتر ميمي يعكف هذه الفترة على الانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بمسلسل "الحشاشين" بشكل دوري تزامنًا مع التصوير الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة، بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدًا كبيرًا خلال التصوير.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن "الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

آخر أعمال أحمد عيد التلفزيونية

وكانت آخر أعمال أحمد عيد مسلسل "عملة نادرة" فى شهر رمضان الماضى، من بطولة النجمة نيللى كريم، وشارك فيه عدد من الفنانين، من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل.