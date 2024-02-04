الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. نيللي كريم تصور "فراولة" بالشيخ زايد

نيللي كريم
نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد وأحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “فراولة” المقرر ان تنافس به ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

يصور صناع وأبطال العمل عدد من المشاهد داخل إحدى الكافيهات بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر كما يصور المخرج محمد علي عدد كبير من مشاهد مسلسل “فراولة” في مناطق وشوارع متفرقة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد من خلال مسلسل "فراولة" وذلك بعد النجاح الكبير التي قدمته من قبل في الكوميديا بمسلسل "بـ100 وش"، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2020.

وتظهر نيللي كريم بشكل جديد للجمهور حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية وتتعرض للعديد من التحديات خاصة وانها شخصية طموحة ولديها تطلع كبير ولديها رغبة في التخلص من كونها ابنة حارس عقار.

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

"فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.

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