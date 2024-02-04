الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار لمساندة الاقتصاد المصري (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

تبرع الفنان أحمد سعد بجزء من أجره الذي يتقاضاه بالخارج في حفلاته الغنائية لمساندة الاقتصاد المصري.

وقال سعد إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفتره الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها أولًا، لذلك بادرت بأن أتبرع بـ50 ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري، مضيفًا بأن هذا القرار كان من تلقاء نفسه.

https://www.instagram.com/reel/C27h3m8MAOS/?igsh=MTNtengzb3BkY285bA%3D%3D

وقدم أحمد سعد موخرًا حفلاً جماهيريًا ضخمًا بالقرية العالمية بدبي داخل الإمارات وسط حضور صخم تخطى 40 ألف متفرج، وهو الحفل الذي ظهر خلاله شقيقه الفنان عمرو سعد.

كانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

وأغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت. 

وأغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

النجم أحمد سعد أحمد سعد الاقتصاد المصرى بعتذرلك كده لأ تبرع أحمد سعد

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