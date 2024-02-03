السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" الجزء الثاني

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

يواصل مسلسل “وبينا ميعاد 2” عرض حلقتاته الجديدة وتتصاعد الأحداث بين أبطال العمل، واستطاع المسلسل ان يتصدر تريند محركات البحث العالمية وان ينضم إلى الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية.

 

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” العديد من الاحداث المختلفة والجديدة التي تجمع أبطال العمل ويناقش الجزء الثاني عدد من القضايا الهامة التي تهم الشباب في سن المراهقة.

 

ويرصد «الدستور» في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2:

 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناتي DMC العامة وDMC DRAMA من السبت إلى الأربعاء وذلك في التوقيتات التالية:

DMC العامة

  • البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم التالي

DMC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة الحادية عشر مساء
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم التالي
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساء

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تردد قناة DMC

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11449.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة DMC DRAMA

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11450.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد 2 مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وتأتي القائمة كالتالي:

  • الفنان صبري فواز
  • الفنانة شيرين رضا
  • المطرب مدحت صالح
  • الفنانة وفاء صادق
  • الفنان محمد مهران
  • الفنانة بسمة
  • الفنان محمد سليمان
  • الفنان إيهاب فهمي
  • الفنان يوسف ماجد الكدواني
  • الفنانة آية سالم
  • الفنانة أميرة أديب
  • الفنانة هاجر الشرنوبي
  • الفنان أحمد فريد
  • الفنانة تسنيم هانى
  • الفنان يوسف إبراهيم
  • الفنان أسامة الهادى
  • الفنان الطفل محمد العزازى
  • الفنانة الطفلة كنزى رماح
  • المسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • تأليف وإخراج هاني كمال
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