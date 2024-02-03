موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" الجزء الثاني

يواصل مسلسل “وبينا ميعاد 2” عرض حلقتاته الجديدة وتتصاعد الأحداث بين أبطال العمل، واستطاع المسلسل ان يتصدر تريند محركات البحث العالمية وان ينضم إلى الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” العديد من الاحداث المختلفة والجديدة التي تجمع أبطال العمل ويناقش الجزء الثاني عدد من القضايا الهامة التي تهم الشباب في سن المراهقة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2:

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناتي DMC العامة وDMC DRAMA من السبت إلى الأربعاء وذلك في التوقيتات التالية:

DMC العامة

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم التالي

DMC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة الحادية عشر مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم التالي

الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساء

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة DMC DRAMA

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11450.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد 2 مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وتأتي القائمة كالتالي: