الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد أمين يشيد بطه دسوقى ومخرج وصُناع مسلسل "حالة خاصة"

أحمد أمين وطه دسوقي
أحمد أمين وطه دسوقي

أشاد النجم أحمد أمين بصناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” بشكل عام وبالفنان طه دسوقي والمخرج عبدالعزيز النجار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الفترة الماضية عبر منصة watch it الرقمية.

ونشر أحمد أمين عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تجمعه بالفنان طه دسوقي وعلق قائلا: “أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كدا، بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه دسوقي في أول بطولة وعبدالعزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي".

وأضاف: “وده الحقيقة الدور اللي لازم دايما نعمله إننا نصدق في مواهب جديدة تستحق ونسيبلها المساحة والفرصة ساعتها هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتأثر وهي مصر كده هتفضل ولادة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل أحلى تحية وسلام”.

واختتم المنشور قائلا: “مش هاقول لك مبروك يا حبايبي ليكم أنا هاقول مبروك للمجال انضمامكم له كفنانين كبار”.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

النجم أحمد امين أحمد امين حالة خاصة مسلسل “حالة خاصة” طه دسوقي منصة watch it

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