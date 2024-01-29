الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خاص| دراما رمضان 2024.. "سامانتا" تغيب عن مسلسل "الكبير أوي 8"

ليلى عز العرب ورحمة
ليلى عز العرب ورحمة أحمد

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مشاهد وأحداث الجزء الثامن من مسلسله الشهير الكبير أوي 8 بقيادة المخرج أحمد الجندي المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تفاصيل غياب ليلى عز العرب عن الكبير أوي 8

وكشف مصدر لـ“الدستور” أن الفنانة ليلى عز العرب التي جسدت شخصية “سامانتا” والدة “الكبير أوي"، مكي لن تشارك ضمن أحداث الجزء الثامن بالرغم من النجاح الكبير التي حققته بهذة الشخصية في المواسم السابقة.

وتغيب ليلى عز العرب للموسم الثاني على التوالي عن الظهور في أحداث المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي” حيث غابت عن الموسم السابع أيضا العام الماضي.

أضاف المصدر أن صناع وأبطال مسلسل “الكبير أوي 8” يواصلون التصوير بشكل شبه يومي داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل “دوار الكبير”، لافتًا إلى أن المخرج أحمد الجندي انتهى من تصوير عدد كبير من حلقات الجزء الجديد.

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وصور أحمد مكي عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى ديكور العمل الرئيسي "دوار الكبير"، بالإضافة إلى وجود عدد لمشاهد الأفراح والاحتفالات على مدار العمل وتحمل كوميديا هائلة. 

“الكبير أوي 8” بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، منهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت، وعدد كبير من المفاجآت التي تعلن خلال الفترة المقبلة.

النجم أحمد مكي أحمد مكى الكبير أوي الكبير أوى 8 موسم دراما رمضان 2024 الدستور ليلى عز العرب الفنانة ليلى عز العرب سامانتا

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