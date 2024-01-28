"حالة خاصة" و"حدوتة منسية".. منافسة شرسة بين مسلسلات المتحدة للدراما الشتوية 2024

يشهد موسم الدراما الشتوية الحالي منافسة شرسية بين الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مختلف قنواتها الفضائية ومصنتها WATCH IT الرقمية.

موسم الدراما الشتوية 2024

وينافس في موسم الدراما الشتوية 2024 عدد من المسلسلات لكبار نجوم الفن والنجوم الموهوبين من الشباب وهم كل من مسلسل “حالة خاصة” للنجمة غادة عادل والذي يعرض عبر WATCH IT ومسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني للنجم صبري فواز وشيرين رضا، ومسلسل “حدوتة منسية” للنجمة سوسن بدر ومسلسل “بين السطور” للنجمة صبا مبارك.

ويتنافس كل من مسلسل “حالة خاصة” و"حدوتة منسية" و"وبينا ميعاد 2" على قائمة الأكثر مشاهدة لمنصة واتش ات الرقمية حيث حققت الأعمال ردود أفعال قوية بين الجمهور منذ عرضها.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل مسلسلات الموسم الشتوي:

مسلسل بين السطور

ويعرض "بين السطور" من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON وON drama.

ويعرض بين السطور في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا ويٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

فيما يعرض عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.

مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة CBC الفضائية وCBC دراما، إضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT.

ويعرض العمل عبر قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، فيما يعرض عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء.

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

مسلسل حالة خاصة

يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية فقط بمثابة حلقتين كل أربعاء ومن المقرر أن تعرض الحلقة التاسعة والعاشرة - الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

مسلسل وبينا ميعاد 2

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 12 مساء اليوم على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.