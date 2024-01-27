مشهد رومانسى يجمع طه دسوقى وهاجر السراج فى "حالة خاصة" (فيديو)

شهدت أحداث مسلسل "حالة خاصة"، الذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل والمعروض حاليا عبر منصة واتش ات الرقمية، نشوب قصة حب بين "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، وبين "رام الله" الفنانة هاجر السراج.

وجمع مشهد رومانسي كل من "نديم" و"رام الله" وهما يرقصان سويا على نغمات أغنية "كان يا مكان" للنجمة ميادة الحناوي، ويعيش "نديم"، الذي يعاني من مرض التوحد ويعمل بالمحاماة إحساس الحب لأول مرة في حياته.

حددت منصة "Watch it" موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، الذي انطلق عرضه مطلع شهر يناير الجاري، مساء الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير وحاز على ردود أفعال كبيرة خلال لفترة الماضية خاصة مع تألق الفنان طه الدسوقي في أداء دور المصاب بطيف التوحد.

يعد مسلسل حالة خاصة، البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، موسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

ويناقش مسلسل حالة خاصة، الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية، فى إطار مليء بالتشويق ويسلط الضوء ويناقش بالتحديد "التوحد" بشكل مميز أشاد به الجمهور والنقاد، من خلال شخصية "نديم أبو سريع خير" التى يجسدها الفنان الشاب طه دسوقي بشكل مميز للغاية، ويتناول مسلسل حالة خاصة قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب.