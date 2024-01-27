السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح أغنية تتر مسلسل "حدوتة منسية" بصوت نداء شرارة (فيديو)

حدوتة منسية
حدوتة منسية

طرحت المطربة نداء شرارة تتر مسلسل “حدوتة منسية” بطولة النجمة سوسن بدر، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت نداء في أغنية تتر مسلسل “حدوتة منسية” والذي انطلق عرضه اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية وأمس عبر منصة WATCH IT مع كل من الشاعر الغنائي والملحن والمزوع الموسيقي مصطفى شكري.

 

وانضم مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقاته عبر المنصة أمس الجمعة.

ومن المقرر أت تعرض أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التلفزيون مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى  ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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