السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فهيم: دوري في "حدوتة منسية" مختلف ومتحمس لردود الأفعال

أحمد فهيم من مسلسل
أحمد فهيم من مسلسل حدوتة منسية

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بانطلاق عرض أولى حلقات المسلسل التلفزيوني “حدوتة منسية” وذلك عبر منصة واتش ات وقناة cbc الفضائية.

وقال فهيم لـ"الدستور" دوره في مسلسل “حدوتة منسية” هو الذي حمسه للمشاركة ضمن أبطال العمل خاصة وانه يجسد دور جديد ومختلف عن الأدوار الذي ظهر بها للجمهور السنوات الماضية مشيرا إلى وجود نجمة كبيرة مثل سوسن بدر في العمل حفزه أكثر للموافقة.

وأضاف أن شخصية “خيرت” التي يقدمها تحتوي على شر كبير خاصة وانه يجسد دور بلطجي ويعد المرة الأولى له الذي يقدم فيه شخصية بهذة التفاصيل، متمنيا ان ينال العمل ودوره اعجاب الجمهور.

وانضم مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقاته عبر المنصة أمس الجمعة.

ومن المقرر أت تعرض أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التلفزيون مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى  ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

الفنان أحمد فهيم حدوتة منسية cbc واتش أت أحمد فهيم مسلسل “حدوتة منسية” سوسن بدر

مواد متعلقة

بوسي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زيه تاني" (فيديو)

أسعار تذاكر حفل علي الحجار الغنائي ضمن مشروع "100 سنة غنا" بالأوبرا

"احضر الاتنين مع بعض".. التفاصيل الكاملة للحلقات الجديدة من برنامج SOLD OUT

مسلسل "حدوتة منسية" ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT

"زيه تانى".. بوسى تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية

موعد عرض أولى حلقات مسلسل "إنترفيو" بطولة رنا رئيس على "WATCH IT"

تامر عطا الله ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"

مسلسل حدوتة منسية.. تعرف على قصته وأبطاله ومواعيد عرضه

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟