مسلسل حدوتة منسية.. تعرف على قصته وأبطاله ومواعيد عرضه

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل تلفزيوني جديد للجمهور بعنوان حدوتة منسية لينافس ضمن مارثون مسلسلات الموسم الشتوي والذي يشهد انتعاشة قوية لعدد كبير من المسلسلات والتي تعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة WATCH IT.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمسلسل حدوتة منسية الجديد:

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار اجتماعي تشويقي شعبي وهو مكون من 30 حلقة حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية مساء غدا السبت عبر قناة CBC الفضائية بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.

قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة cbc دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل حدوتة منسية مجموعة كبيرة من نجوم الفن والنجوم الشباب وجاءت قائمة الأبطال كالتالي: