مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان في ميناء السويس بسبب "المعلم"

يواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “المعلم” المقرر أن ينافس به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل العمل أن المخرج مرقس عادل انتهى الأيام الماضية من تصوير عدد من مشاهد مسلسل “المعلم” داخل ميناء السويس البحري والتي تدور بعض الأحداث بداخله، مشيرا إلى أن فريق وصناع المسلسل عادوا إلى القاهرة لاستكمال التصوير.

وأضاف المصدر أن صناع مسلسل “المعلم” يواصلون التصوير على قدم وساق الفترة الحالية لسرعة الانتهاء من المسلسل قبل حلول شهر رمضان المبارك خاصة وان العمل يتضمن تصوير العديد من الأحداث في مواقع تصوير خارجيه.

و"المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

وتدور أحداث مسلسل الملعم في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

آخر أعمال مصطفى شعبان التلفزيونية

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.