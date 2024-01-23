الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. أبطال فيلم مقسوم ضيوف "كلمة أخيرة" على شاشة ON

مقسوم
مقسوم

يحل أبطال وصناع الفيلم السينمائي "مقسوم" المعروض حاليًا، في التاسعة والنصف مساءً بدور العرض السينمائية ضيوفًا على البرنامج التليفزيوني "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية ON.

وتستضيف لميس كلًا من ليلى علوي وسما إبراهيم وعمرو وهبة وسارة عبدالرحمن، مع المخرجة كوثر يونس والكاتب هيثم دبور في حديث خاص عن العمل وكواليس الفيلم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

تدور أحداث "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

الفيلم السينمائي مقسوم مقسوم كلمة أخيرة لميس الحديدى ليلى علوي

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