إقبال جماهيرى فى احتفالية القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعيد الشرطة (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ بمناسبة عيد الشرطة، احتفالية القومي للمسرح بعيد الشرطة، وهي احتفالية غنائية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، وذلك مساء اليوم الإثنين على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وقدمت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مع الأغاني الوطنية التراثية بقيادة المايسترو أحمد ماهر؛ ومنها "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "عالربابة"، "كلمة حلوة"، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

وتتمثل مناسبة الشرطة تخليدًا لذكرى شهداء الإسماعيلية الذين كافحوا اقتحام القوات البريطانية يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، مما أسفر عن استشهاد ‏56‏ شهيدًا و‏80‏ جريحًا.



الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.. الأربعاء

كما تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية كبرى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير، يحييها كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب، وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار بمشاركة فصول الباليه تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر، مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الكبير.

يستهل الاحتفال بالسلام الوطني ثم كلمتين لكل من الشيخ الشعراوى والبابا شنودة يليهما فيلمًا تسجيليًا عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات.

ويبدأ البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدى، حبيت بلدى، هنحب مين غيرها، زى ما هى حبها، يا حبيبتى يا مصر، إن كان ع القلب، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادى اسلمى، حبايب مصر، على باب مصر، أنا مصرى ونوبى، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا، مصر التى فى خاطرى، تسلم إيدك.

أداء كلا من المطربين لميس محمود، إيمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدى محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامى، ملك أحمد، مريم حنفى، أيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوچين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدى ومحمد البحيرى.

احتفالية القومي للمسرح بعيد الشرطة

احتفالية القومي للمسرح بعيد الشرطة

احتفالية القومي للمسرح بعيد الشرطة