الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية دعائية لفيلم "التجربة المكسيكية" بصوت هؤلاء: عودة بيومي فؤاد

فيلم التجربة المكسيكية
فيلم التجربة المكسيكية

تستعد الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “التجربة المكسيكية" لطرح الأغنية الدعائية للعمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي.

واعتمد صناع الفيلم على تقديم الأغنية الدعائية لفيلم “التجربة المكسيكية” بصوت أبطال الفيلم وهم كل من الفنان محمد ثروت، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمود حافظ، والفنان أحمد فتحي.

أغنية فيلم “التجربة المكسيكية” تحمل عنوان "مكسيكانو" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان محمد مدين، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية في يوم 7 فبراير المقبل لينافس ضمن أفلام موسم منتصف العام.

قصة وأحداث فيلم التجربة المكسيكية

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

أبطال وصناع فيلم التجربة المكسيكية

فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

التجربة المكسيكية فيلم “التجربة المكسيكية” محمد ثروت عمرو عبد الجليل مكسيكانو احمد حسن راؤول قصة وأحداث فيلم التجربة المكسيكية

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