الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي صبري يطرح كليب أغنية "بين الحيطان - وبعدين يا سنيني" (فيديو)

رامي صبري كليب بين
رامي صبري كليب بين الحيطان

طرح النجم رامي صبري منذ قليل فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بين الحيطان - وبعدين يا سنيني” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “بين الحيطان - وبعدين يا سنيني” إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم “النهايات أخلاق”، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري  وعازف الجيتار مصطفى نصر.

وتقول كلمات أغنية “بين الحيطان - وبعدين يا سنيني”: “وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع”.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد الترند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات "بين الحيطان، وجت سليمة، وبحكي عليكي، النهايات أخلاق، وليك غلاوة عندي".

كما أطلق رامي صبري اليوم، أيضًا ريميكس لأغنية “أمانة يا قلبي” وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

رامى صبرى بين الحيطان وبعدين يا سنيني أغنية “بين الحيطان بين الحيطان - وبعدين يا سنيني

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