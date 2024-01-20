السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى جمال يشيد بصُناع أحدث أعماله الغنائية "بعده فارق"

رامي جمال
رامي جمال

أشاد النجم رامي جمال بصناع أحدث أعماله الغنائية والتي طرحها أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتحمل اسم "بعده فارق".

 

ونشر رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي إنستجرام مقطع فيديو من أغنية "بعده فارق" وعلق قائلًا: "يا جماعة أنا مدمن الجزء ده جدًا وبحب توزيعات أحمد إبراهيم وبحبه جدًا وطبعًا اللمسه اللي كلها إحساس من الكمانجا والمايسترو سعيد كمال والجيتار من الشاطر أحمد حسين وعاوز أشكر أحمد جمال أخويا المنتج الشاطر لأنه هو اللي اختار الأغنية وسمعهالي من الشاطرين تيام علي وأدهم معتز".


وتنتمي أغنية "بعده فارق" إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

 

النجم رامي جمال بعده فارق انستجرام يوتيوب رامي جمال أغنية “بعده فارق” أحمد إبراهيم

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