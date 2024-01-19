"معلش".. تامر حسنى يتعاون مع زاب ثروت فى أغنية "ديو"

أعلن النجم تامر حسني عن مفاجأة لجمهوره وهي تعاونه مع مطرب الراب زاب ثروت في أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تحمل اسم "معلش".

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني أغنية "معلش" في يوم 23 يناير الجاري الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هرمون السعادة".

أغنية "معلش" من المقرر طرحها على طريفة الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان تامر حسني وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي معاذ ومهندس الصوت علي فاتح.

وكشف تامر حسني عن برومو أغنية "معلش" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وظهر خلال البرومو اثناء تسجيله أغنية "معلش" وعلق على مقطع الفيديو قائلًا: "أغنية "معلش" مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت من أصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس، استنوا الأغنية إن شاء الله يوم 23 يناير علي جميع المنصات ‎ "معلش" ‎كلمات وألحان: تامر حسني ‎توزيع: معاذ ‎ ماستر: على فتح الله".

ويستعد النجم تامر حسني لطرح أغنية جديدة لجمهوره، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بآخر أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا بعنوان "موحشتكيش" على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ثراء جبيل.

ويطرح تامر حسني الأيام المقبلة أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن سامر أبوطالب والموزع الموسيقي أمين نبيل، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هرمون السعادة".

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا، خاصة بعد أن عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.