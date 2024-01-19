الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي جمال يطرح أحدث أعماله "بعده فارق" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح النجم رامي جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بعده فارق” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع  الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتنتمي أغنية “بعده فارق” إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من إدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “بعده فارق”

“كان يوميها عقلي فين و انا بفارق .. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق .. جرح بعد جرح قلبي حس بيه .. استفدت يومها ايه انا ب عنادي .. دة الفراق مش زي مافتكرتو عادي .. و اللي بنا لسة انا عايش عليه .. دة اللي مش عامل حسابو .. بعدو قلبي زاد عذابو .. قولت قربو من غيابو .. مش فارقين .. عرفت قيمتو لما سابني .. و الفراق جالي و غلبني .. و السؤال اللي تاعبني .. هو فين .. ؟؟ حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية .. 1:56 اه بعيد لكن لسة عايش معايا .. نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب .. مهما فات الذكريات دايما تجيلي .. كل يوم ف بالي و بعدو هد حيلي .. طب و ايه اخرتها يعني ف العذاب ..”.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال الأيام الماضية، أغنية “دوخناك يا فراق” والتي قدمها على طريقة الـ"ديو رفقة زوجته المطربة ناريمان وتعاون فيها كل من الشاعر الغنائي أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي.

كلمات أغنية “دوخناك يا فراق” 

“يا فراق تعالي..رجعتنا و محصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع و بقينا بندور عليه يا فراق تعالي..مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين و بوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين .. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق و الحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. و ملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!”.

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