الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم وخالد نبيل ينتهيان من الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

صناع الموسيقى التصويرية
صناع الموسيقى التصويرية لمسلسل نعمة الأفوكاتو

انتهى كل من المطرب والملحن هيثم نبيل والموزع الموسيقي خالد نبيل من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وتأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ينتمي لدراما الـ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

وكان هيثم نبيل قد تعاون في وقت سابق مع مي عمر بأغاني مسلسل "لؤلؤ" التي حققت نجاح كبير، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم في عالم الدراما وأغلب أعمال المخرج محمد سامي الدرامية.

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل انتهى مؤخرا من ألبومه وطرح أول أغنياته "دب هب"، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير، ويطرح خلال الأيام القادمة باقي أغنيات الألبوم.

 

ومن المقرر أن يطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" تباعًا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم 9 أغانٍ يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

المطرب والملحن هيثم نبيل هيثم نبيل نعمة الأفوكاتو مسلسل نعمة الافوكاتو الموزع الموسيقي خالد نبيل رمضان 2024 مي عمر مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

أبطال المسرحية الغنائية "قمر الغجر" يعقدون مؤتمرا صحفيا بمسرح البالون.. غدًا

بدرية طلبة تتجاهل طلاق ياسمين عبدالعزيز وتهنئها بعيد ميلادها الـ44

مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة ومحمد لطفي داخل كواليس "بيت الرفاعي"

"حلوة البدايات".. خالد تاج الدين يعلق على خبر انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجمعة.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

3 شهور من التحضيرات.. كواليس تصوير فيلم "الحريفة" (فيديو)

لأول مرة.. مطرب "شارموفرز" بطل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

تامر عاشور يزيح نجم الجيل من المركز الأول لـ"تريند يوتيوب" بأغنية "هيجيلى موجوع"

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)