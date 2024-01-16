هيثم وخالد نبيل ينتهيان من الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

انتهى كل من المطرب والملحن هيثم نبيل والموزع الموسيقي خالد نبيل من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وتأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ينتمي لدراما الـ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

وكان هيثم نبيل قد تعاون في وقت سابق مع مي عمر بأغاني مسلسل "لؤلؤ" التي حققت نجاح كبير، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم في عالم الدراما وأغلب أعمال المخرج محمد سامي الدرامية.

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل انتهى مؤخرا من ألبومه وطرح أول أغنياته "دب هب"، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير، ويطرح خلال الأيام القادمة باقي أغنيات الألبوم.

ومن المقرر أن يطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" تباعًا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم 9 أغانٍ يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.