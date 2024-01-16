الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حلوة البدايات".. خالد تاج الدين يعلق على خبر انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

الشاعر الغنائي خالد
الشاعر الغنائي خالد تاج الدين

علق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين على خبر انفصال النجمة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي بأغنية للنجم عمرو دياب والتي ألفها له وتحمل اسم “حلوة البدايات”.

ونشر خالد تاج الدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للنجمة ياسمين عبد العزيز وهي تغني على نغمات أغنية “حلوة البدايات” لعمرو دياب والتي ألفها له في عام 2020.

وكتب خالد تاج الدين على مقطع الفيديو قائلا: “مش دايما تصدقوني لما اكتب حاجة حلوة البدايات بس مش حلوة النهايات للأسف.. ياسمين عبد العزيز”.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة  ياسمين عبد العزيز  انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44، بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.

الشاعر الغنائي خالد تاج الدين خالد تاج الدين ياسمين عبد العزيز حلوة البدايات عمرو دياب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مواد متعلقة

3 شهور من التحضيرات.. كواليس تصوير فيلم "الحريفة" (فيديو)

لأول مرة.. مطرب "شارموفرز" بطل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

تامر عاشور يزيح نجم الجيل من المركز الأول لـ"تريند يوتيوب" بأغنية "هيجيلى موجوع"

الخميس.. حفل موسيقى للموسيقار يحيى خليل بدار الأوبرا

أحمد العوضي يروّج لفيلمه الإسكندراني بأغنية "أنا وابني" (فيديو)

هيفاء وهبي تطرح برومو أغنيتها الجديدة "وصلتلها" (فيديو)

ِشيرين تعود بألبوم غنائي جديد خلال أيام

محمد مهران: سعيد بردود الأفعال حول "وبينا ميعاد 2"

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)