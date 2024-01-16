"حلوة البدايات".. خالد تاج الدين يعلق على خبر انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

علق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين على خبر انفصال النجمة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي بأغنية للنجم عمرو دياب والتي ألفها له وتحمل اسم “حلوة البدايات”.

ونشر خالد تاج الدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للنجمة ياسمين عبد العزيز وهي تغني على نغمات أغنية “حلوة البدايات” لعمرو دياب والتي ألفها له في عام 2020.

وكتب خالد تاج الدين على مقطع الفيديو قائلا: “مش دايما تصدقوني لما اكتب حاجة حلوة البدايات بس مش حلوة النهايات للأسف.. ياسمين عبد العزيز”.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44، بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.