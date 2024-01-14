الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيفاء وهبي تطرح برومو أغنيتها الجديدة "وصلتلها" (فيديو)

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي برومو أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل أسم “وصلتلها” استعدادا لطحرها للجمهور.

ومن المقرر أن تطرح هيفاء وهبي أغنية “وصلتلها” على طريفة الفيديو كليب خلال أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

“وصلتلها” ألحان الراحل محمد النادي وكلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وتوزيع موسيقي نور، وتقول كلماتها: "وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك.. فرُحت راكنها فوق رفّك..تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح..بتهملها، عشان هي عليك باقية.. فاكرها ضعيفة مش لاقية..نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح".

ونشرت هيفاء وهبي برومو فيديو كليب أغنية “وصلتلها” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلقت على الفيديو قائلة: "استرجع حبك ممن لم يثمّن قيمتك والعشرة استرجع صداقتك ممن لم يحفظ سرّك استرجع قوّتك ممن يستهويه ضعفك.

أضافت: "استرجع قلبك ممن يستطيع العيش بدونك استرجع إهتمامك من صاحب الردود المتأخرة والباردة والقصيرة..  واعطهِ شيئاً واحداً أعطِ ظهرك".

من جانبها تواصل هيفاء وهبي تصوير فيلمها السينمائي الجديد "أرض جهنم" ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، استايلست غادة اللبان، مدير تصوير أحمد البعثي، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار  شروق أشرف،  إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق مع الكوميديا، تحديدًا في فترة التسعينيات، خاصةً في وجود الكوميديان الكبير الفنان عمرو عبدالجليل، وستكون شخصية الفنانة هيفاء وهبي جديدة ومختلفة والتي اعتبرها مفاجأة للجمهور.

هيفاء وهبي وصلتلها أغنية “وصلتلها” محمد النادي أرض جهنم محمود عبد الله

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