بعد إعلان أحمد سعد عن استعداده لطرح "بعتذرلك".. الجمهور: "المفروض تعتذر لأم بناتك"

حالة من الجدل شهدها الفنان أحمد سعد منذ قليل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد نشر بوستر أحدث أعمالة الفنية الجديدة "بعتذرلك" دون توضيح منه عن تفاصيل هذا المشروع الفني سواء كان عمل غنائي أو درامي .

وتفاعل الجمهور مع أحمد سعد حول اسم العمل الفني الذي حمل اسم “بعتذرلك “ ووجه له انتقادات أنه من الأفضل أن يعتذر لأم بناته ويرجعها تاني، وضمن التعليقات الأخرى التي صاحبت المنشور الذي نشره أحد الجمهور قال له: ”أنت اعتذرت لنص فتيات مصر كلهم”.

الجدير ذكره أن أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة " بعتذرلك " ضمن سلسلة من الأغنيات التي طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت أغنيات سنجل ضمن ألبومه الجديد أو أغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية مثل كدة لأتم طرحها في فيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري وأغنية فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس "كدة فالصو" وكانت ديو غنائي مع بهاء سلطان.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد طرح موخرا أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو" في دويتو مع بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل.

كما طرح أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "كدة لأ" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات أخرى وهي أغنية ترويجية للفيلم السينمائي "أبونسب" وهي من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.