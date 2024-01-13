السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قلبى يا محتاس".. طرح برومو الأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" بصوت نانسى عجرم

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي"مقسوم" الأغنية الدعائية للعمل، والتي تحمل اسم "قلبي يا محتاس" بصوت النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

ومن المقرر طرح أغنية "قلبي يا محتاس" كاملة خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية؛ تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في يوم 18 يناير الجاري.

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية "قلبي يا محتاس" مع كل من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، والملحن الموسيقي إيهاب عبد الواحد.

"مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة،  تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف، مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

وتطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مقسوم" العمل بدور العرض السينمائي في مصر يوم 18 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات. 

وتستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة خلال النصف الثاني من يناير الجاري وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي 2024 والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، منها فيلم ليلة العيد ليسرا وفيلم عادل مش عادل لأحمد الفيشاوي وفيلم الملكة هالة صدقي.

مقسوم النجمة اللبنانية نانسي عجرم نانسي عجرم قلبي يا محتاس أغنية “قلبي يا محتاس” يوتيوب

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