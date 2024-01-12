صبري فواز: الجزء الثاني من "وبينا ميعاد" مختلف ويركز على قضايا الشباب

أعرب الفنان صبري فواز، عن سعادته بتقديم جزء جديد من مسلسل وبينا ميعاد، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والصدى الكبير من قبل الجمهور.

وأضاف صبري فواز خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال بعرض الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد ٢، أن تقديم جزء جديد يعتبر تحد كبير، مشيرا إلى أن الأحداث في الجزء الثاني تركز أكثر على مشاكل الشباب التي نناقشها من خلال الأولاد وتكون أحداثه أكثر إثارة وتشويق، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

تبدأ منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، فى تمام الساعة 8 مساء، وقبل عرض الحلقة غدا السبت على شاشة dmc.