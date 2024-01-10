الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

نور النبوي يحتفل مع جمهوره بـ"الحريفة": "اتشرفنا بيكم" (فيديو)

نور خالد النبوي من
نور خالد النبوي من فيلم الحريفة

التف الجمهور حول الفنان نور خالد النبوي خلال حضوره عرض فيلمه الجديد “الحريفة” بإحدى دور العرض السينمائي بوسط البلد.

ونشر نور خالد النبوي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر فيه وقد التف حوله عدد من معجبيه لالتقاط الصور التذكارية وعلق: “اخوتنا و حبايبنا رجالة وسط البلد.. اتشرفنا بيكم و بحبكم”.

"الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

الفنان نور خالد النبوي خالد النبوي نور خالد النبوى الحريفة وسط البلد

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