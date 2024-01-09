الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

"هيجيلى موجوع".. تامر عاشور يستعد لطرح أغنيته الجديدة الخميس

تامر عاشور
تامر عاشور

انتهى النجم تامر عاشور الأيام الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره خلال الفترة المقبلة على طريقة الـ"سنجل".

ويستعد تامر عاشور لطرح أغنية جديدة بعنوان “هيجيلي موجوع” يوم الخميس المقبل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

وتنتمي أغنية “هيجيلي موجوع” إلى أغنيات الدراما الحزينة التي تتماشى مع الأجواء الشتوية الحالية.

آخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.

كلمات أغنية "عدّيت"

"عديت... جنبى إتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول...حالة  ذهول قلت اللى عندى وإنت ياللا ياللا قول مستنى إيه..بقى قلبي خلاص..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى أداديه..كده إيه الضحكة دى..إيه ده؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدى الخيال إفتح (قوسين).. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال وألاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى؟ يا مزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلم روحى ده أنت استفتاحى يا غزال ع الأرض".

النجم تامر عاشور تامر عاشور هيجيلي موجوع يوتيوب أغنية “هيجيلي موجوع” عد يت

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