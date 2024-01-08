الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

الخميس.. شريف منير ضيف إنچى على فى "أسرار النجوم"

شريف منير
شريف منير

تستضيف الإعلامية إنچي علي النجم شريف منير في برنامجها "أسرار النجوم" وذلك  الخميس المقبل على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على راديو نجوم إف إم.

ويتحدث شريف منير، خلال الحلقة، عن أحدث أفلامه "ليه تعيشها لوحدك" الذي طرح بالسينمات منذ أيام قليلة وحقق نجاحًا كبيرًا، كما يتحدث عن عدد من أعماله الأخرى.

وطرحت الشركة المنتجة الفيلم يوم 3 من شهر يناير الجاري في مصر ومن المقرر طرحها بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي. 

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

الإعلامية انچي علي شريف منير أسرار النجوم نجوم اف ام راديو نجوم اف ام

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