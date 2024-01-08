الإثنين 08 يناير 2024
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فن

محمد الشرنوبى يطرح أحدث أغنياته "كان نفسى" (فيديو)

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

طرح محمد الشرنوبي أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة أنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي اقول انه استحاله.. افضل كدة
كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده
كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام
كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام
كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي اكابر
كان نفسي اعافر
كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي
نفس اتفاقي
واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة
متشالي فيه حد برتاح معاه
يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم
من غير ما يبكي ويشكي ف هموم
كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة
ماتجيش طويلة
كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني
يخلف ظنوني
كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي اكابر
كان نفسي اعافر
كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي
نفس اتفاقي
واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي اكابر
كان نفسي اعافر
كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي
نفس اتفاقي
واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة
متشالي فيه حد برتاح معاه
يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم
من غير ما يبكي ويشكي ف هموم
كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم اجابة.. للاسئلة
كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة
كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس انا قلبي ياريت.. كان بايدية

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون
كان نفسي افهم الحياة وماتوهش فـ الظنون
كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون
كان نفسي الاقي اي حد جنبي اسند عليه

كان نفسي اكابر

محمد الشرنوبي النجم محمد الشرنوبي كان نفسي يوتيوب مصطفى ناصر

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