السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور بالقاهرة.. 22 ديسمبر

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد النجم  تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري وذلك داخل إحد المولات التجارية الشهيرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 510 جنيهات مصري.
  • الفئة الثانية بمبلغ 360 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور لجمهوره خلال الحفل أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

 

تأجيل حفل تامر عاشور تضامنا مع القضية الفلسطينية

وكان تامر عاشور قام بتأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته 10 نوفمبر الماضي بمنطقة زيد بارك، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وما يحدث جراء القصف الإسرائيلي.

 

آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

كان تامر عاشور، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات يوتيوب على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.
 

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