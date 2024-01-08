رامي جمال عن أغنيته مع زوجته: "حكاية حقيقية حاصلة في علاقات كتير"

علق رامي جمال عن أغنيته الجديدة التي قدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة زوجته المطربة ناريمان التي تحمل اسم “دوخناك يا فراق” والتي طرحت أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" مقطع فيديو من أغنية “دوخناك يا فراق” وعلق عليها قائلا:“دوخناك يافراق حكايه حقيقيه حاصله في علاقات كتير حوالينا كتير بيبقوا عارفين ان العلاقه مش المفروض تكمل بس العشره والأولاد ونظره المجتمع بتخليهم يحاولو يكملوا”.

أضاف رامي جمال:“مين حاصل في حياته او قدامه كده مع الصوت الخطير الحساس ناريمان”.

أغنية “دوخناك يا فراق” تعاون فيها رامي جمال مع كل من الشاعر الغنائي أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي.

تقول كلمات الأغنية:“يا فراق تعالي..رجعتنا و محصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع و بقينا بندور عليه يا فراق تعالي..مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين و بوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين .. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق و الحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. و ملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!”.

وطرح رامي الأيام الماضية أغنية تجمعه بالمطرب أحمد فريد تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.