الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

رامي جمال عن أغنيته مع زوجته: "حكاية حقيقية حاصلة في علاقات كتير"

رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته ناريمان

علق رامي جمال عن أغنيته الجديدة التي قدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة زوجته المطربة ناريمان التي تحمل اسم “دوخناك يا فراق” والتي طرحت أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" مقطع فيديو من أغنية “دوخناك يا فراق” وعلق عليها قائلا:“دوخناك يافراق حكايه حقيقيه حاصله في علاقات كتير حوالينا كتير بيبقوا عارفين ان العلاقه مش المفروض تكمل بس العشره والأولاد ونظره المجتمع بتخليهم يحاولو يكملوا”.

أضاف رامي جمال:“مين حاصل في حياته او قدامه كده مع الصوت الخطير الحساس ناريمان”.

تفاصيل تعاون رامى جمال مع زوجته ناريمان فى أغنية "ديو" جديدة

أغنية “دوخناك يا فراق” تعاون فيها رامي جمال مع كل من الشاعر الغنائي أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي.

تقول كلمات الأغنية:“يا فراق تعالي..رجعتنا و محصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع و بقينا بندور عليه يا فراق تعالي..مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين و بوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين .. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق و الحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. و ملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!”.

وطرح رامي الأيام الماضية أغنية تجمعه بالمطرب أحمد فريد تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.

النجم رامي جمال رامي جمال ناريمان دوخناك يا فراق يوتيوب

مواد متعلقة

محمد الشرنوبى يطرح أحدث أغنياته "كان نفسى" (فيديو)

مخرج “حالة خاصة” لـ"الدستور": أردت تقديم العمل بشكل حقيقى وواقعى

الخميس.. شريف منير ضيف إنچى على فى "أسرار النجوم"

تعرف على كل أدوار النجوم في مسلسل حالة خاصة

عرض الفيلم الكورى "My Lovely angel" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

أبرز تصريحات نجوم مسلسل حالة خاصة لـ"الدستور"

12 بوسترًا دعائيًا لأبطال فيلم "الملكة" تمهيدًا لطرحه بالسينمات (صور)

"كان نفسى".. محمد الشرنوبى يطرح أحدث أعماله الغنائية غدًا

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

نجاح مبهر لـ«الأساتذة 3».. مدحت صالح يُبدع فى أغانى العمالقة.. والجمهور يشيد بـ«الحياة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية