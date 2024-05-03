مدرب البنك الأهلى: تعرضنا للظلم وضربة جزاء الزمالك مشكوك فى صحتها

أبدى طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، غضبه الشديد عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد في الجولة 20 من بطولة الدوري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "فريق البنك الأهلي تعرض لظلم لم أره من قبل، هناك لغز لا أفهمه على الإطلاق".

وأضاف: "الزمالك حصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها، والبطاقة الحمراء التي حصل عليها أسامة فيصل بداعي السقوط والتمثيل غير صحيحة".

وتابع: "منذ الدقيقة الأولى في المباراة، كان واضحًا أننا سنتعرض للخسارة، هناك علامة استفهام ضد البنك الأهلي وجميع المباريات التي خضناها في الدور الأول خارج ملعبنا".

وتطرق طارق مصطفى للحديث عن تجاربه السابقة قائلًا: "لقد عشت تجربتين في الإمارات والمغرب، لم أشعر يومًا بالفريق على مستوى التحكيم وقت اللعب أمام الرجاء أو الوداد أكبر فريقين في المغرب".

وأشاد طارق مصطفى بأداء لاعبيه في المباراة على الرغم من النقص العددي بعد طرد أسامة فيصل، وإجراء تبديلات هجومية بعد الدفع بالثلاثي محمود قاعود وجريندو وإبراهيم حسن.

كان الزمالك قد حقق الانتصار على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري.

أحرز أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان فريق البنك الأهلي قد استكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 55 من عمر المباراة، عقب حصوله على الإنذار الثاني بداعي التمثيل.

ارتفع رصيد الزمالك عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر من 14 مباراة، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامش عشر من 20 مباراة.

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