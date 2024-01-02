تفاصيل تعاون رامى جمال مع زوجته ناريمان فى أغنية "ديو" جديدة

انتهى النجم رامي جمال من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الجديدة التي بدأ في طرحها لجمهوره الفترة الحالية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويستعد جمال خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تجمعه بزوجته ناريمان للمرة الثانية بعد أن تعاونا سويا من قبل في أغنية بعنوان “مش ملاحظ حاجة” منذ ثلاث سنوات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وديجيتال ماستر توما وعازف الجيتار مصطفى أصلان.

وعلمت "الدستور" أن رامى جمال انتهى من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد والذى يطرحه للجمهور بشكل منفرد متتالي والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صُناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى من الشعراء والملحنين والموزعين.

وقالت مصادر مقربة من "رامى" إنه كان في حيرة شديدة لتقديم أغنية جديدة تجمعه بزوجته مرة أخرى خاصة وأنها كانت معتزلة الغناء منذ سنوات وعادت مرة أخرى معه في عام 2020 بأغنية "مش ملاحظ حاجة" مشيرا إلى أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة ولها طابع خاص.

وطرح رامي الأيام الماضية أغنية بعنوان "أهي مشيت" والتي يقدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة المطرب أحمد فريد والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك.

كما طرح الفترة الماضية أغنيته بعنوان "جيت متأخر" والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية متصدرًا ترند موقع الفيديوهات العالمي يويتوب لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.