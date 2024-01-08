الإثنين 08 يناير 2024
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فن

مخرج “حالة خاصة” لـ"الدستور": أردت تقديم العمل بشكل حقيقى وواقعى

حالة خاصة
حالة خاصة

قال عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل "حالة خاصة" إن العمل هو تجربته الإخراجية الأولى في عالم المسلسلات الدرامية، لافتًا إلى أنه عند قراءة سيناريو المسلسل "استمتع للغاية".

أضاف النجار، لـ"الدستور" أن المؤلف مهاب طارق كتب موضوعًا صعبًا للغاية، لكنه بشكل ممتع للغاية وكانت لديه رغبة مُلحّة في كيفية تقديم تلك التجربة الممتعة بنفس الطريقة المميزة على الشاشة، مؤكدًا أن هناك فترة تحضيرات تم التواصل مع عدد من المصابين بالتوحد لمعرفة الكثير من الأمور عن الإصابة لتقديم العمل بشكل حقيقي.

وتابع أنه حتى يختار طاقم العمل عقد جلسات عمل مميزة مع المنتج طارق الجنايني والمؤلف مهاب طارق للخروج بأفضل صورة ممكنة لطاقم العمل، فالمسلسل مكتوب بحرفية عالية وعلينا تسكين الأدوار بشكل مميز ومناسب حتى توصلنا لطاقم العمل الحالي.

أشار إلى أن فريق العمل كله كان متحمّسًا ومتعاونًا للشغل وكان لدينا رغبة عارمة في تقديم الأفضل وتقديم المشهد في أحسن صوره، وكانت تلك هى الحالة السائدة في كواليس العمل وأخذنا الأمور بكل بساطة، حتى لا نصعب الأمر في مسلسل يتناول موضوعًا صعبًا للغاية.
 

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