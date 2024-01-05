بعد نجاحه.. مواعيد عرض وقصة مسلسل حالة خاصة لأحمد الدسوقي

يبحث الملايين من متابعي مسلسل حالة خاصة عن مواعيد عرض وقصة المسلسل الذي يجد حالة قبول شديدة للغاية جعلته رقم واحد على منصة واتش إت.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويبحث الجمهور، عن مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"، للفنان طه دسوقي والنجمة غادة عادل.

ومن المقرر عرض مسلسل حالة خاصة أسبوعيًا بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل حالة خاصة

ويقدم طه شخصية نديم المصاب بالتوحد ويريد أن يكون محاميا فيواجه الكثير من الصعوبات، متمنيا أن يقدم الشخصية بشكل قريب إلى شخصيات المحامين، معبرا عن صعوبة عملهم ومهنتهم، وقال إنه قابل عدد من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد وساعدته الدكتورة داليا سليمان والشاب عبد الله المصاب بالتوحد ساعدني كثيرا ومن خلالهم حصلت على الكثير من المعلومات حول التوحد وساعدتني كثيرا في الدور.

عدد حلقات مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

طه الدسوقي يشكر منصه واتش إت

أكد الفنان طه الدسوقي أن منصة واتش إت تدعم الفنانين الشباب، لافتا إلى أن تجربته الأخيرة في مسلسل حالة خاصة كانت ممتعة للغاية ومليئة بالتفاصيل المثيرة والممتعة.

واستكمل حديثه لـ"الدستور" قائلا: "إن المنصة تقدم أعمال جيدة بشكل عام والأعمال التي قدمتها بشكل خاص خلال الفترة الماضية من خلال أعمال محترمة بجودة عالية للغاية ومنحهم المزيد من الفرص للشباب"، معبرا عن تحمسه وحبه للتجربة والتعامل معهم في المسلسل الجديد.