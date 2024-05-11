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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.. غدًا

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه مصري يوم غدٍ الأحد 12 مايو 2024، نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل الطرح:

يتضمن الطرح عطاءين بآجال مختلفة:

الأول: 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، ويتم استحقاقه في 13 أغسطس 2024.

الثاني: 30 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويتم استحقاقه في 11 فبراير 2025.

ويأتي هذا الطرح بعد طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الخميس الماضي، كما تطرح أذون الخزانة بصفة دورية كل أسبوع، بواقع عطاءين يوم الخميس واثنين يوم الأحد، تُستخدم حصيلة الطرح لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

شهدت الفترة الأخيرة رفعًا للحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، ورفعًا لأسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6%.

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