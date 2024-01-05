هاجر السراج: كواليس مسلسل "حالة خاصة" نقطة فارقة فى حياتى الفنية

قالت الفنانة هاجر السراج إن العمل في مسلسل "حالة خاصة" من الأمور المهمة في حياتها الفنية، لما فيه من تفاصيل حياتية ومناقشته قضية مهمة لم تقدم بشكل كبير في أعمالنا العربية.

وأضافت "السراج"، لـ"الدستور"، أن الفنانة غادة عادل واحدة من النجوم الكبار في عالمنا العربي، والعمل معها أضاف لها الكثير على كل المستويات، متابعة أن طه دسوقي ممثل مقنع ولديه شخصية مميزة، وقدم دور الشخص الذي يعاني من التوحد بطريقة سهلة وحقيقية، دخلت قلوبنا خلال التصوير.

وأوضحت أنها تقدم دور محامية في مكتب غادة عادل، وتقف بجانب نديم وهو طه دسوقي.

مواعيد عرض وأبطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة: طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.

قصة مسلسل "حالة خاصة"

يتناول مسلسل حالة "خاصة" قصة نديم أبوسريع، الفتى الذي فقد والدته في مقتبل حياته، ليدرس الحقوق ويتفوق ويصبح الأول على دفعته على الرغم من معاناته من "التوحد"، ليعافر في الحياة العملية ويدخل في صراع مع المحيطين به بسبب مرضه، إلا أنه يحاول التفوق والوصول لأعلى المراتب في حياته العملية، ليقابل العديد من التحديات التي تجعله يدخل في نزاع مع الكثيرين ويتفوق فيه بفضل ذكائه اللا محدود الذي جعله واحدا من أفضل المحامين في مصر والعالم العربي في فترة قصيرة.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل، عبر موسيقى 4 أغانٍ لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.